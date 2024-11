Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Qatar 2024: penalizzato Verstappen, cambia tutto! Russell in pole

Nelle qualifiche di oggi, sabato 30 novembre, è stata determinata ladidel GP deldel Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 1° dicembre, il fine settimana con la gara di Lusail che sarà valida come penultimo round del calendario della F1.Escono di scena cinque piloti in Q1, ovvero Albon, 16°, Lawson, 17°, Hulkenberg, 18°, Colapinto, 19°, ed Ocon, 20°, mentre altri cinque vengono invece eliminati in Q2, ovvero Gasly, 11°, Zhou, 12°, Bottas, 13°, Tsunoda, 14°, e Stroll, 15°.In Q3 dieci piloti si contendono laposition:al palo per la Red Bull di, affiancato in prima fila dalla Mercedes di. Seconda fila tutta McLaren con Norris davanti a Piastri. Quinto Leclerc, che precede Hamilton, sesto, mentre Sainz, settimo, sarà affiancato da Alonso, ottavo.