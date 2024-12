Lanazione.it - Grifo due volte avanti e sempre ripreso, con il Sestri Levante è 2-2

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 1 dicembre 2024 –nel primo tempo, raggiunto nella ripresa. Ilva vicino alla seconda vittoria in campionato, che sfuma però in casa del. E’ solo pareggio per i biancorossi che non sono riusciti a mantenere il vantaggio in trasferta e si sono fatti riprendere sul 2-2. Eppure dopo appena un minuto il Perugia ha sbloccato la partita con la rete di Montevago, abile ad infilarsi tra Pittino e Valentini sul lancio di Lisi. I padroni di casa sono pian piano cresciuti, impegnando prima Gemello con Clemenza e poi pareggiando (1-1) anche di pareggiare con Durmush, bravo a sfruttare il ponte di Parravicini con la difesa biancorossa colpevolmente ferma. Nuovo vantaggio del Perugia ancora nel primo tempo, grazie alla rete di Torrasi, al termine di un’azione confusa in area ligure.