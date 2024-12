Formazioni notizie sulla squadra squadre titolari confermate mentre Guardiola elimina Ederson e Gvardiol

Leggi su Justcalcio.com

Il Liverpool può avere nove punti di vantaggio in testa alla classifica se registra una seconda vittoria negli ultimi 10 incontri di Premier League contro il Manchester City domenica.I campioni in carica arrivano ad Anfield a rischio di una quasi impensabile quinta sconfitta interna consecutiva, dopo aver perso 4-0 in casa contro il Tottenham il 23 novembre.In netto contrasto, il nuovo allenatore Arne Slot ha guidato il Liverpool a 14 vittorie nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni, comprese le vittorie in ciascuna delle sei partite più recenti.