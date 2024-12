Liberoquotidiano.it - "Dicembre apre molto bene": il segno 'benedetto' dalle Stelle di Branko

Ecco "Ledi", l'oroscopoperdi domenica 12024 Ariete È lui che vi sveglia al mattino, Marte, il vostro grande pianeta ora in transito felice e appassionato in Leone. L'amore è sottoposto anche all'influsso di Venere, un po' fredda in Capricorno, così pensate di non essere amati come meritate, ma ci sono altri aspetti che dicono il contrario. Luna nuova dinasce in Sagittario, porta nuove occasioni per migliorare progredire, guadagnare, vincere! Tirate fuori il buon senso e la praticità, programmi ambiziosi! Toro Novilunio in unche influenza positivamente le vostre riforme nel campo pratico e nella vita privata. Tutto richiede però tempo, avrete tempo per tutto. Organizzate una vacanza di fine anno, avrete bisogno di stare un po' lontani anche dal lavoro.