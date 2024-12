Di Gennaro dovrà operarsi | le sue condizioni e tempi di recupero

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter Campione d’Italia si accinge ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in campionato, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Accompagnata da applausi e cori di sostegno, la squadra è partita alla volta di Firenze dove domani alle 18 affronterà la Fiorentina in un inedito scontro d’alta classifica e che potrebbe dire molto sulle ambizioni degli uomini di Inzaghi, ora più che mai chiamati a tenere il sale sulla coda del Napoli capolista. Le fatiche europee hanno affollato ancor di più la già popolata infermeria nerazzurra, che ha da poco accolto tra le sue fila Benjamin Pavard e per la quale si è registrato un nuovo accesso.Operazione necessariaLe fatiche europee di Champions League hanno messo nuovamente a dura prova la tenuta fisica dei giocatori dell’Inter che, con il guaio muscolare accusato contro il Lipsia da Pavard, out almeno fino alle Final Four di Supercoppa Italiana, e i nuovi ko di Carlos Augusto, Acerbi e Frattesi è arrivata a toccare quota ventidue infortuni dall’inizio della stagione.