"Destagionalizzare è fondamentale"

Difficile competere con le città di mare, in estate. Qual è allora la strategia del capoluogo di provincia, città di cultura? Non sono ancora stati resi dall’Osservatorio regionale del turismo i dati di ogni Comune. "Dal 2022 al 2023 avevamo registrato un +9,8 per cento di presenze nelle strutture ricettive – spiega l’assessore al turismo Riccardo Sacchi –, ma i numeri di quest’anno che abbiamo per ora da musei, Sferisterio, Torre civica e alberghi sono incoraggianti. Ci confortano. Siamo positivi. Macerata è una città attrattiva. Tantissimi gli eventi proposti, di qualità, in tutta la città e tutto l’anno, di cui 110 solo tra giugno e settembre. Oltre dieci i festival nazionali, di musica, sport, cultura, per tutti i gusti. Due gli obiettivi: destagionalizzazione e programmazione, da gennaio a dicembre.