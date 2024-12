Coppa Italia volley femminile 2025 | tutte le squadre qualificate

Leggi su Sportface.it

Inizia il conto alla rovescia per laFrecciarossa di Serie A1di: ecco le. Le migliori otto formazioni al termine del girone di andata della regular season accedono alla competizione, giunta alla sua 47esima edizione, che assegna il primo trofeo del nuovo anno. Lesi affrontano nei quarti di finale in gara secca sul campo della migliore in classifica al 29 dicembre 2024. Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four, in programma nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio. La squadra da battere è ancora una volta l’Imoco Conegliano, che va a caccia della sua quintaconsecutiva, ma la concorrenza non starà certo a guardare. VeroMilano e Savino Del Bene Scandicci promettono battaglia, ma nessuna squadra è da sottovalutare.