Cina: principale porto terrestre Xinjiang registra record decennale viaggi passeggeri

Urumqi, 01 dic – (Xinhua) – Ildi Jeminay, nella regione autonoma delloUygur, nel nord-ovest della, hato 100.000ditransfrontalieri quest’anno, un, come riferito da funzionari locali venerdi’. Fino a venerdi’, ilhato quest’anno un aumento del 250% degli ingressi e delle uscite al confine, con un picco giornaliero di oltre 700 transiti, secondo la stazione locale di ispezione delle frontiere. Ile’ un valico di frontiera tra lae il Kazakhstan, con procedure di sdoganamento convenienti, ed e’ diventato una rotta preferita per itransfrontalieri grazie al progresso della Belt and Road Initiative e all’espansione della lista delle esenzioni dai visti della. Iloffre servizi di sdoganamento di alta qualita’ ed efficienti per iatori.