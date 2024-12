Ilrestodelcarlino.it - Cavo riparato, restano i disagi per chi telefona

Rimini, 1 dicembre 2024 – Segnale telefonico scarso o a singhiozzo, specialmente per i clienti Wind Tre. Connessione internet a rilento. Un’altra giornata di passione per le telecomunicazioni in Valconca, dopo quella di venerdì che ha fatto scattare decine e decine di segnalazioni tra Cattolica, Misano e Riccione ma anche nei comuni dell’entroterra. C’è da dire, anzitutto, che il problema principale, dovuto al danneggiamento di unavvenuto l’altro ieri in via Irma Bandiera a Cattolica durante i lavori per la posa della linea elettrica, è stato risolto, e che almeno su questo fronte la situazione è rientrata pienamente. “La società appaltatrice del servizio – spiega l’assessore del Comune di Cattolica, Alessandro Uguccioni – si è messa prontamente all’opera per il ripristino della linea.