CALCIO | SECONDA CATEGORIA Massarosa a Monzone Corsanico tonico

In(pure qua siamo alla 12ª) lontano da casa ci gioca ilmentre fra le mura amiche tocca alin cerca di riscatto. Qui. In serie utile da 7 gare (non perde dal 6 ottobre), la squadra biancorossa va oggi al “Giannetti“ dicontro una squadra che sta facendo un buon campionato. Il tecnico Mauritanio Misuri deve fare a meno questa settimana di Alessandro Cheli davanti oltre ai lungodegenti Alì dietro e Farnocchia. "Mi aspetto tanta voglia di far bene da parte dei ragazzi" confessa Misuri. La formazione iniziale dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2. Qui. È in cerca di riscatto dopo le 3 sconfitte di fila (con 14 gol subiti) il team orange che oggi a “Le Colline“ ospita il Pontremoli. Mister Gabriele Mazzei ha sempre assenze importanti come Mei, Leonardo Lari, D’Agliano, Pellegrini e si è aggiunto ora pure Poleschi.