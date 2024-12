Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 La Ricel cancella gli incubi del passato. Le ragazze di Nista rifilano cinque reti al Cascina

: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Berti. All.: F.: Falchi, Bendinelli, Berri, Malfatti, Picchi, Pecchia, Messina, Cuturello, Silvestri. All.: F. Zara – J. Bandelli. Arbitro: Giorgini di Livorno. Marcatori: 6’ e 19’ Rizzato, 30’ e 42’ Maffei, 35’ Chiorazzo. CARRARA – La capolista non ha concesso sconti alnel campionato regionale femminile di calcetto. Nella terza giornata lasi è imposta con autorità contro l’unica squadra che era stata capace di batterla nella passata stagione. La squadra di misterè partita all’attacco e al 6’ ha aperto le marcature con Camilla Rizzato che poi ha anche raddoppiato al 19’ con un gran sinistro da fuori. Nella ripresa Picchi ha avuto la palla per riaprire la gara ma Nardi si è superata sventando in angolo.