Baroni: "Tanta generosità, ma gli errori ci costano caro"

La reazione della Lazio dopo la sconfittaAl termine della partita persa 3-1 contro il Parma, Marcoha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, offrendo un’analisi lucida e sincera della prestazione della sua squadra. Il tecnico biancoceleste ha riconosciuto glicommessi dai suoi giocatori, ma ha sottolineato anche gli aspetti positivi emersi durante il match. “Sappiamo che abbiamo fatto deglida non ripetere, ma questi fanno parte di ciò che la squadra ha proposto in campo”, ha dichiarato.: Un match combattuto nonostante il goal subito subitoNonostante la Lazio sia andata sotto subito nel punteggio,ha apprezzato la reazione della sua squadra, che ha cercato di mantenere equilibrio e lucidità. “La squadra è rimasta in campo con equilibrio, ha cercato di sviluppare il gioco contro un avversario che si è schierato basso e pensava solo a ripartire”, ha aggiunto il tecnico.