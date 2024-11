Sport.quotidiano.net - "Virtus, siamo sulla strada giusta". Polonara, una tripla per risalire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra la delusione di chi ha perso l’ennesima partita in volata e la necessità di salire domani a Brescia per battere la Leonessa. Esattamente in mezzo a questi due fuochi ci sta lache ieri ha riposato e che ha a disposizione solo oggi per preparare la trasferta in terra lombarda. "Anche a Parigi ci è mancata un po’ di fortuna – spiega il lungo bianconero Achille– sapevamo che il nostro calendario in Eurolega non era dei più facili e siano riusciti a giocarcela fino in fondo tante volte, anche se poi gli episodi decisivi non ci sono stati favorevoli. Dobbiamo guardare avanti sapendo chee che domani ci attende un impegno non facile, contro un avversario che ha il vantaggio di potersi concentrarsi solo sul campionato. Cercheremo di essere pronti per confermare quanto di buono stiamo facendo nella serie A italiana".