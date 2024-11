Anteprima24.it - VIDEO/ Il galà di beneficenza ‘Angelo Serra’: raccolti più di 10mila euro, premiato Ascierto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSempre più presenti sul territorio e sempre al fianco dei malati oncologici tutti i volontari dell’Associazione Angela Serra Caserta/Benevento hanno organizzato il “di” in programma ieri presso il Castello Ducale di Faicchio.Giàe donati, alla Fondazione Melanoma e alla Fondazione Santobono (gruppo di ricerca sui tumori cerebrali infantili),, grazie alla generosità di numerosi sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa prima ancora dello svolgersi dell’evento. In occasione della cerimonia di ieri, sono stati assegnati due premi: il VI Premio alla Ricerca Scientifica “Dott. Raffaele Di Robbio” e il I Premio alla Ricerca Scientifica “Dott.ssa Pina Di Cosmo”.Il medico chirurgo Maria Diana Fidanza, responsabile dell’Associazione Angela Serra Caserta/Benevento, ha introdotto la serata per poi passare la parola agli ospiti e protagonisti: il professor Paolo, intervenuto sulle nuove frontiere nella terapia del melanoma; la dottoressa Lucia Quaglietta, che ha discusso dell’importanza della ricerca per la terapia dei tumori cerebrali infantili.