Ilgiorno.it - Uno youtuber in Brianza. Dal prigioniero di Panama alla ragazza del Mombello

Leggi su Ilgiorno.it

In quello che era chiamano “Trump Palace”, prima che l‘attuale presidente degli Stati Uniti decidesse di venderlo, sembra di stare in un residence di lusso. Ambienti puliti, personale attento, e niente sanguisughe e scarafaggi, anche se Stefano ancora se li vede davanti in ogni ombra. Ma quegli “ospiti” indesiderati, assieme a detenuti della peggior specie, assassini e rapinatori, stanno da un’altra parte, al carcere di massima sicurezza “La Joya”, dove Stefano Conti, trader brianzolo di 40 anni, è rimasto detenuto per 423 giorni e teme di tornare (rischia fino a 30 anni) dopo il processo che lo vede accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale. Intanto ai domiciliari “dorati) tefano Conti (che di soldi ne ha parecchi, senza forse sarebbe già morto) può ricevere visite. E raccontare la sua verità, di essere vittima di un complotto, ci ha provato un ragazzo.