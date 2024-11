Quotidiano.net - Ucciso il poeta Myroslav Herasymovych. Continua la mattanza degli artisti ucraini in guerra

Un bollettino didrammatico, che colpisce al cuore l’Ucraina. C’è un prezzo altissimo, spesso ignorato, che Kiev sta pagando in questa. Sul campo di battaglia, oltre a migliaia di giovani volontari, stanno trovando la morte anche alcuniesponenti del mondoco e culturale più importanti del Paese. L’ultimo caso, solo in ordine temporale, è quello di, il suo vero cognome era Kulyk, uno dei poeti più noti anche a livello internazionale e che ieri avrebbe compiuto 57 anni. Non ci è arrivato perché è statolo scorso 25 novembre a Avdiivka, la città in Donbas dall’inizio dellaal centro di violenti scontri fra russi e. Nato nel 1967 a Lutsk, si era laureato in giornalismo all’università di Kiev, Taras Shevchenko.era molto noto del Paese anche per la sua versatilità.