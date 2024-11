Spazionapoli.it - Torino-Napoli, c’è il recupero in extremis tra i convocati

Per la 14a giornata di campionato, ilaffronta ildi Paolo Vanoli: ecco ilall’ultimo secondo alla vigilia del matchIlsi presenta da capolista all’Olimpico Grandeper la 13a giornata di campionato. Un risultato eccellente considerando da dov’è partita questa formazione, ricostruendo un gruppo dalle ceneri della stagione pessima post Scudetto.La formazione azzurra dovrà fare a meno di Pasquale Mazzocchi, fermato da un infortunio muscolare. Per lui uno stop che si prolungherà almeno per un’altra settimana. Forse il suo rientro sarà posticipato addirittura a gennaio 2025. Nessun dramma per mister Conte, che è ben coperto in tutti ruoli. D’altronde ha voluto costruire una rosa che potesse essere competitiva e che avesse alternative in panchina, per evitare di andare in sofferenza in caso di qualche squalifica o infortunio.