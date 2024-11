Zonawrestling.net - TNA: JBL arriva a Turning Point e stende Bryan Meyers in aiuto di Nic Nemeth

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri notte si è svolto il ppv TNA. Main event della serata il match titolato tra il campione Nice Eddie Edwards. Durante il corso dell’incontro,(f.k.a. Curt Hawkins) con indosso un costume da tacchino (negli USA si festeggia il thanksgiving day) ha provato a danneggiare Niccercando di colpirlo con l’anello del System Team quando si è palesato JBL.Clothesline From HellNel corso del main event ditra Nice Eddie Edwards, JBL si è nuovamente palesato all’improvviso. L’Hall Of Famer èto dal pubblico, si è diretto sul ring e ha colpitocon la sua clothesline from hell per poi andarsene.è poi riuscito a sconfiggere Edwards mantenendo così il TNA World Title. Qui sotto l’immagine..@JCLayfield is at #TNA!Watch #TNALIVE on TNA+: code TNAFREE for one month free of TNA+: pic.