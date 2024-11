Quotidiano.net - ‘The Mask’ compie 30 anni, i retroscena e le curiosità del film cult con Jim Carrey

Quando è uscito nelle sale italiane, nel dicembre 1994,Mask - Da zero a mito’ aveva già conquistato il box office americano durante i mesi estivi di quell’anno. Il successo delsi rivelò una scommessa vinta dalla produzione, dalla distribuzione e dal cast, ma non solo. Fa pensare anche il fatto che il titolo fu realizzato con appena 18 milioni di dollari (7 dei quali destinati agli effetti visivi) e arrivò a incassare oltre 351 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. Un successo personale e collettivo La commedia dimostrò concretamente quanto un regista come Chuck Russell fosse stato capace di uscire dalla propria comfort zone per creare qualcosa di originale e indimenticabile, segnando per sempre il cinema degli’90.rappresentò anche una svolta nel percorso artistico di Jim, consacrandolo definitivamente come stella di Hollywood dopo il successo di ‘Ace Ventura - L’acchiappanimali’.