.com - Sonno polifasico: benefici, rischi e implicazioni per la salute

Leggi su .com

Si dice che Leonardo Da Vinci dormisse 30 minuti ogni 3 ore di lavoro in quello che oggi si definisce.In realtà, non ci sono prove che il genio italiano utilizzasse questo metodo per dormire e quindi ottimizzare le proprie giornate, di certo sappiamo la grande quantità di opere e invenzioni che è stato in grado di realizzare per cui è possibile che non dormisse molto. È probabile che la sua mente unica avesse un’attività fuori dal comune tale da non consentirgli tante ore di riposo.Il concetto di, cioè diviso in più parti durante il giorno invece di un singolo blocco di diverse ore, e le suesono state studiate ed è noto quali siano leper lae se è effettuvamente un metodo efficace per dormire oppure no.Dormire con la TV accesa è correlato all’aumento di pesoCos’è ilIlè un modello che suddivide il riposo in più intervalli brevi distribuiti durante il giorno e la notte, a differenza delmonofasico tradizionale.