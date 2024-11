Siria i ribelli prendono il controllo di Aleppo e impongono un coprifuoco | civili in fuga Tajani | Nessun rischio per i 300 italiani

Leggi su Open.online

Jihadistini ealleati hanno preso ildell’aeroporto di, dopo il ritiro delle forze iraniane e governative di Damasco dallo scalo internazionale. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui icontrollerebbero ora la quasi totalità della città, compresi i centri governativi e le prigioni. La Russia ha lanciato raid aerei sulla cittàna. Si tratta della prima volta che i caccia di Mosca intervengono nella zona dal 2016. In seguito all’attacco, è stato distrutto il quartier generale deini e diversi veicoli militari e ci sarebbero quattro morti. Nel frattempo, l’esercitono, sostenuto dalla forza aerospaziale russa, ha sferrato un attacco contro ijihadisti: lo riporta il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.