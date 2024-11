Sport.quotidiano.net - Serie c maschile. Il sestetto di Ferrari in casa del Cascina

L’Invicta dialla sfida salvezza su un campo delicato. Trasferta aper i giovani dell’Invicta. Oggi alle 18 i ragazzi allenati da Enricosfidano la Pallavoloper la nona giornata del torneo diC: trasferta insidiosa per i grossetani reduci dalla sconfittalinga contro Massa, al cospetto oggi di unche nel turno scorso aveva riposato ed ha potuto recuperare alcuni acciaccati. Grossetani che ad oggi sono penultimi in classifica con 4 punti ottenuti in sette partite, mentre gli avversari di punti finora ne hanno accumulati 10. E’ una squadra molto compatta con un sistema muro difesa importante. Penultima contro terzultima, con l’opportunità di accorciare le distanze e risalire la china evitando sennò di rimanere troppo a fondo classifica. Gli avversari di mister Ricoveri dovrebbero schierare in campo Marranini in regia, Barsanti e Di Nasso laterali, Germelli e Rosati, complice l’assenza di Zucchini (Mariotti ancora out) al centro e Pergolesi libero.