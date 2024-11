.com - Seconda Categoria / Il Serralta è spietato: 3-1 al Villa Strada

I padroni di casa colpiscono con tre contropiede su quattro tiri in porta. La squadra di Fabrizi aveva accorciato sul 2-1 con Mazzi. Finiscono in parità gli altri due anticipi del girone D SAN SEVERINO MARCHE, 29 novembre 2024 – Ilfa la partita ma è ila vincere. I ragazzi di Masciani, infatti, hanno vinto 3-1 l’anticipo dell’11^ giornata del girone F di. Con tre gol in fotocopia, in contropiede, firmati Tommaso Vissani (doppietta) e Sparvoli: dopo 15 minuti il risultato è già di 2-0. Istradesi di Fabrizi accorciano con Mazzi al 60’ su calcio di rigore, per poi subire la terza rete allo scadere. Primo tempo La sfida si mette subito in salita per gli ospiti. Al 3’ Schiavoni prova dai 20 metri in corsa, sfera abbondantemente a lato. Poco dopo Latini, a un passo dalla porta, trova una deviazione a negargli il gol.