Rinnovare la scienza dell'alimentazione. Il metodo molecolare: dalle calorie alle molecole

Nel libro “La Nuova”presento ildi alimentazione consapevole. Non ho scritto “dieta” perché la parola dieta evoca un periodo di tempo nel quale limitiamo la quantità di cibo da ingerire. La dieta evoca le. Scrivo la parola “” per indicare un modello di alimentazione consapevole da realizzare sempre. Non si mangia calcolando leperché il corpo umano non utilizza il calore come energia. Brucerebbe. Noi non siamo una caldaia. Nel corpo umano non c’è combustione, unione tra carbonio ed ossigeno. Il corpo umano utilizza l’unione tra ossigeno ed idrogeno nel ciclo di Krebs per ottenere energia biochimica ATP (Adenosintrifosfato). Ogni volta che mangiamo il nostro sangue cambia la sua composizione in rapporto agli alimenti ingeriti.