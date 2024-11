Ilfoglio.it - Proteggere non significa consegnarsi alla paura del futuro

Per una democrazia liberale l’accesso liberorete è parte integrante dei diritti di cittadinanza. Come ogni diritto ha bisogno di un quadro di regole perché la sua piena e consapevole fruizione possa realizzarsi nell’interesse dei singoli e della collettività. L’uso delle tecnologie e delle loro applicazioni non può quindi non considerare l’urgenza di regole che tutelino i bambini e i preadolescenti nel loro contestuale diritto a uno sviluppo sano e consapevole. Oggi fin dprima infanzia c’è un utilizzo crescente degli smartphone e dei device. Questo uso prematuro ha una conseguenza: il peggioramento della salute fisica e mentale dei bambini e dei ragazzi. E’ la tesi avanzata dagli appelli ormai continui di pedagogisti e pediatri in tutto il mondo. Credo che sia ormai evidente che non possiamo scaricare le “colpe” sui bambini e ragazzi lasciati preda, oggettivamente, di una forza, quella delle piattaforme, violenta, aggressiva e difficilmente padroneggiabile.