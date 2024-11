Sport.quotidiano.net - Promozione. Lo Spiv in cerca di continuità. Frugesport-Classe, che derby

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della quindicesima giornata del campionato di. Archiviato il ko esterno contro la Stella Rimini (1-5) e tornato al successo in extremis contro il Bellariva (rigore di Pasolini al 90’), il Cervia United – risalito al 7° posto a quota 21, a -5 dalla zona playoff – ha ora la possibilità di uscire definitivamente dal tunnel, rendendo visita al Forlimpopoli che arranca al 14° posto in piena zona playout con 12 punti. Proprio dalle reti di Pasolini (6 di cui 2 su rigore) passano le velleità offensive dei gialloblù. Occhio però agli artusiani che, dopo aver pareggiato lo scontro diretto con lo Sparta Castel Bolognese, domenica scorsa ha fatto bottino pieno a Villa Verucchio. Fra le squadre che si propongono per la lotta al vertice c’è anche ilche, appaiato al Cervia United, è di scena a Fruges in unche mette di fronte squadre con ambizioni diverse.