Promozione - Girone A Marginone contro il Cubino Moretti | Avversario insidioso

Iltorna a giocare in casa al "Tei", domani, alle 14.30,il, formazione che arriva dalla vittoria di misura nello sdirettola Larcianese e che si trova, in classifica, al quinto posto, con 20 punti. Con i tre conquistati domenica scorsail Viaccia, ilha preso una bella boccata d’ossigeno in vista della prossima sfida. Un gara che non sarà facile, ma che gli arancioneri vorranno portare a casa per provare a risalire, in vista del mercato che aprirà nei prossimi giorni. Il "ds" Guerrisi cercherà di rinforzare la squadra per centrare la salvezza. Intanto sono arrivati i gemelli Mangio: un centrocampista ed un esterno, classe 2004, che verranno già impiegati nella gara di Coppa Italia del 4 dicembre,il Valdinievole Montecatini. "Per il momento – ha commentato Paolo– siamo concentrati sul campionato; da domenica, dopo la garail, penseremo alla coppa, dove sicuramente troveranno spazio i più giovani.