Piaggio addio all’Ape | una riconversione dovuta alle nuove norme Ue

La fine dell’Ape, che verrà prodotto solo in India per il mercato locale e per quello africano, non è una delocalizzazione ma unaindustrialeUe sui veicoli. E’ quanto si apprende da ambienti vicini al gruppo di Pontedera, che confermano le indiscrezioni dei sindacati. Il gruppo, che nel gennaio del 2021 ha presentato il Porter, frutto di una joint-venture con la cinese Foton ma prodotto in Italia, si sta attrezzando per produrre a Pontedera il Porter Elettrico, che in qualche modo diventa l’erede dello storico Ape a 3 ruote. Il nuovo furgone elettrico si affianca ai modelli a benzina e ‘bi-fuel’ ossia con doppia alimentazione sia ‘benzina-Gpl’ sia ‘benzina-metano’. Per i nostalgici dell’Ape ci sono ancora le scorte di magazzino create dain vista della dismissione dello storico ‘triciclo’.