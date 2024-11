Ilrestodelcarlino.it - Nuova biblioteca con spazi per i laboratori didattici

Il Comune di Fiscaglia ha ottenuto un importante contributo regionale nell’ambito del Pianorio 2024-2026, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che consentirà di completare con più celerità il progetto delladi Migliaro.che sorgerà nel cuore della località, precisamente in quella che era sede della filiale Bper, e andrà ad impreziosire la rinnovata piazza XXV Aprile. "Un elemento di cultura e vivacità", lo definisce il sindaco Fabio Tosi che, solo pochi mesi fa (nell’ambito della campagna elettorale), aveva presentato assieme ai componenti della lista l’idea, nonché la volontà progettuale, di realizzare laa Migliaro. "Il nostro progetto – spiega il primo cittadino di Fiscaglia - ha ottenuto un contributo di 80.000 euro, ponendoci al 7° posto in termini di punteggio assoluto e tra i primi quattro comuni in termini di importo più alto di contributo assegnato nell’ambito del Pianorio 2024-2026.