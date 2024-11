Lanazione.it - Nick Art Un cavallo protagonista a XFactor

Chi ha guardato le semifinali dinon ha potuto non notare un grossoricoperto di specchi sul palco durante le esibizioni. Ilrichiama Siena e per la precisione via dei Rossi, dove ha sede ‘Art’, l’attività del giovane Niccolò Vivarelli. Vivarelli vende e affitta statue, e non è nuovo a collaborazioni con Sky: "Ci hanno contattato direttamente dalla produzione diper il noleggio, ma avevamo giù fatto una collaborazione con Sky, le statue erano apparse in Blocco 181, la serie televisiva del rapper Salmo – ha spiegato –. Dopo un po’ che si lavora in questo settore già il fatto di venir contattati per Sky è già una soddisfazione, perché vuol dire che sei stato notato e che i tuoi prodotti sono stati notati". Questa volta poi la soddisfazione è tanta, perché sul palco è finita in qualche modo anche la stessa creatività di Niccolò e del padre Oliviero, sua spalla sul lavoro.