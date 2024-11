Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Dopo il 2023 non volevo più correre, avevo perso ogni stimolo”

Si è detto e scritto parecchio sul titolo diin. Il pilota spagnolo ha centrato il suo primo alloro iridato nella classe regina mettendo in mostra la migliore versione di sé. Velocissimo in pista e sereno, carico e tranquillo comena. 20 appuntamenti nei quali ha dimostrato di avere una solidità che raramente aveva dimostrato di possedere in precedenza.Esattamente quello che non era accaduto nel, in un finale di stagione che lo aveva visto cedere nello scontro diretto con Francesco Bagnaia. Un momento che, come ha rivelato lo stesso pilota ora dell’Aprilia a.com, lo ha segnato in maniera ben più profonda di quello che aveva lasciato trasparire.tanti “alti” era arrivato il punto più “basso” della sua avventura in. Un momento fondamentale, però, per effettuare lo “switch” giusto.