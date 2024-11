Quotidiano.net - Morto durante l’inseguimento. Il papà: "Non sarò alla fiaccolata"

Ramy Elgaml èsul colpo. L’emorragia interna generata dlesione dell’arteria aorta, provocata dall’impatto col marciapiedi o più verosimilmente col palo del semaforo poi abbattuto dmacchina dei carabinieri, non gli ha lasciato scampo. Ecco i primi esiti dell’autopsia sul 19enne egiziano deceduto domenica scorsa in via Ripamonti a Milano: l’esame non avrebbe rilevato ferite esterne particolarmente gravi, nonostante il ragazzo avesse perso il casco nella fuga a folle velocità del TMax guidato dal 22enne tunisino Fares Bouzidi dopo aver ignorato un alt dei militari in zona corso Como. Il primo a soccorrerlo è stato il vicebrigadiere del Radiomobile al volante della prima gazzella inseguitrice, indagato per omicidio stradale in concorso con Bouzidi per stabilire se i due veicoli siano entrati in contatto prima dello schianto: il 37enne gli ha praticato il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni al telefono del 118, ma né il suo tentativo né quello dei sanitari sono bastati.