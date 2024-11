Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 30 novembre, tv, streaming

2-2: a Singapore ricomincia così il match per il titoloditraDommaraju. Andrà in scena quest’la quinta partita del confronto che potrebbe mantenere il cinese quale 17° Campione del Mondo o proclamare l’indiano 18° (a 18 anni, tanto per cambiare).Fino ad ora la storia del confronto si è sempre decisa sui confronti dispari, con il primo in cuiè riuscito a sorprenderecon un attacco forte dei suoi e il terzo che, invece, ha visto il cinese sbagliare strategia per poi soccombere. Resta ancora una volta da capire come si comporterà l’indiano con il Bianco, ma una cosa è certa: fino a questo momento il discorso aperture è stato ricchissimo di varietà.Il confronto per il Campionato del Mondo traDommaraju va in scenadalle ore 10:00 (quinta partita).