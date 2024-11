Oasport.it - Max Verstappen rivela: “Abbiamo stravolto l’assetto della macchina, sorpreso dalla pole-position”

147 giorni dopo Maxtorna inin F1. Il piloto olandese ha voluto onorare la conquista del suo quarto titolo mondiale a Las Vegas, realizzando in questo nel week end qualcosa che sembrava complicato, tenuto contoprestazione (ottava posizione) nella Sprint Race odierna a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2024.Gli interventi fatti però dopo la Sprintscuderia di Milton Keynes hanno permesso a Max di trovare il feeling con la RB20 e la differenza l’ha fatta lui come al solito. Alla finefiera, parliamononastagionale e41ª in carriera, precedendo la Mercedes del britannico George Russell e la McLaren dell’altro pilota del Regno Unito, Lando Norris. Quinta e settima posizione per le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc a precedere lo spagnolo Carlos Sainz.