Ilgiorno.it - Lo show dello chef tv Simone Rugiati: scende in strada e minaccia i vicini con il coltello

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 novembre 2024 – “te,te tutti”. Ore 23 di giovedì, siamo in via Signorelli, nel cuore della Chinatown milanese. C’è un uomo che impugna un coltellaccio da cucina e urla a squarciagola, guardando verso l’alto e sfidando a distanza interlocutori reali e virtuali: “te,te tutti”. Affacciati ai balconi ci sono due residenti del palazzo di fianco. Volto noto Quell’uomo, stando a quanto ricostruito dal Giorno, è il notissimoe conduttore televisivo, che proprio in quella traversa di via Paolo Sarpi ha il suo locale Food Loft, uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati che può essere affittato per cene di gala,cooking ed eventi privati. Al termine della turbolenta serata, il quarantatreenne originario di Empoli reso famoso da comparsate e programmi tv, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di porto di armi o oggetti atti a offendere; la lama che avrebbe brandito inè stata sequestrata.