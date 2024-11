Dilei.it - Letizia di Spagna, l’abito cipria che sta bene a tutte (e che nasconde un trucco)

È difficile chedisbagli in fatto di stile: anche questa volta la Regina non ha deluso, apparendo impeccabile alla serata al Teatro di Bilbao, dove si è recata insieme a Felipe VI per assistere alla rappresentazione de Il Trittico, per commemorare il centenario della morte di Giacomo Puccini. La Ortiz ha sorpreso tutti con un abitoelegantissimo cheun: si tratta in realtà si tratta di un due pezzi di Teresa Helbig che dona ale fisicità.dicheun segretoNon c’è alcun dubbio,disa sempre come valorizzare la sua eleganza innata con look chic e raffinatissimi, curati sempre nei minimi dettagli. La Regina ha sfoggiato un nuovo e meraviglioso outfit per assistere alla rappresentazione de Il Trittico al Teatro dell’Opera di Bilbao.