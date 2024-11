Calciomercato.it - Lecce-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta: “Vlahovic non recupera” | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La Juve impegnata domani sera sul campo dei salentini: le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore bianconeroRitorna subito in campo ladopo il pareggio a reti bianche in Champions League nella tana dell’Aston Villa, che fa il paio con lo 0-0 di San Siro in campionato contro il Milan.– Calciomercato.itL’undici dipunta a ritrovare i tre punti, anche se la super emergenza continua per il tecnico bianconero che potrebbe ritrovarsi con appena 13 giocatori di movimento della prima squadra per la trasferta di. Anche, infatti, non ha ancora smaltito l’infortunio alla coscia e va verso l’esclusione dalla lista dei convocati., come di consueto, interviene inalla vigilia del match: “Anchesarà indisponibile per domani, con noi ci saranno cinque giovani della Primavera”, esordisce l’allenatore della Juve.