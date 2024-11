Panorama.it - L’Australia vieta i social media agli under 16

networkti per i minori di 16 anni. Non è un’idea ma realtà in Australia, dove il Senato ha votato a favore nell’ultimo passaggio per l’approvazione di una legge che segna un precedente molto significativo. A differenza di altri tentativi meno stringenti, il più grande paese dell’Oceania è il primo a introdurre una norma così severa, anche se non tutto è come potrebbe sembrare. Questione di tempo e di metodo, perché il nodo principale della contesa è come riuscire a far rispettare il divieto di accessoadolescenti. A sorvegliare chi si collega alle varie piattaforme dovranno essere le stesse aziende ‘’, che devono proibire la creazione di account ai minori di 16 anni, per non incappare nelle sanzioni previste dalla legge: una multa fino a 49,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 30,5 milioni di euro.