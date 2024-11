Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. La premier e la maggioranza da ricompattare in fretta

Ieri pomeriggio Matteo Salvini è rientrato di corsa a Milano saltando il Consiglio dei ministri perché suo figlio si è infortunato giocando a pallone. Ma l’aria è tale che è durata a lungo la caccia per scoprire che cosa ci fosse dietro i ‘motivi familiari’ con i quali è stata giustificata l’assenza. Giorgia Meloni s’illudeva di essersi conquistata la tranquillità avendo i suoi due partner sostanzialmente appaiati nei risultati delle elezioni nazionali, con Fratelli d’Italia dotato di più del triplo dei voti. E invece è bastata la caduta della Lega alle ultime regionali per alimentare la rivalsa di Forza Italia (in rimonta), anche se la dotazione parlamentare leghista è molto più forte. Così FI vota con l’opposizione per salvare l’aumento a 90 euro del canone Rai e la Lega ricambia immediatamente bocciando un provvedimento sanitario in favore della Calabria, regione guidata da un presidente forzista.