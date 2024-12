Linkiesta.it - La piccola chiesa ortodossa che minaccia la sicurezza nazionale della Svezia

Nella periferia di Västerås, una cittàsud-orientale, da qualche tempo è comparsa unarussa a stampo ortodosso. La presenza dell’edificio ha destato non poche preoccupazioni per quanto riguarda lasvedese. La posizione risulta infatti piuttosto strategica: lanon si trova molto lontano dall’aeroportocittà – la strada principale che porta all’ingressoè direttamente collegata all’aeroporto – e da un complesso di aziende di depurazione dell’acqua e di produzione di energia. Il tutto a circa cento chilometri a ovest di Stoccolma. Secondo alcuni esperti, questa nuova costruzione di stampo russo altro non è che una potenziale base per l’intelligence russa, utilizzata per raccogliere informazioni riguardanti sia l’aeroporto di Västerås che le aziende energetiche svedesi.