Lanazione.it - Incidente stradale, auto si ribalta dopo il tamponamento: ferita una donna

Terni, 30 novembre 2024 - Unsi è verificato ieri, venerdì 29 novembre, lungo la strada Marattana. A seguito del, che ha coinvolto due, unaa bordo di una Renault è stata soccorsa dai vigili del fuoco ed aiutata ad uscire dall’abitacolo che si erato. La dinamica al momento non è ancora chiara e sono in corso le indagini. Oltre agli operatori del 115 sono intervenuti immediatamente sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia locale. Gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'e chiarire eventuali responsabilità.