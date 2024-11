Anteprima24.it - Il Sindaco di Scafati ritira le dimissioni “dopo gli attestati stima”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nel rispetto delle centinaia di cittadini che in queste ore con un messaggio o una telefonata mi stanno mostrando vicinanza, affetto e fiducia chiedendomi di continuare il percorso amministrativo, preoccupati anche per le conseguenze di una interruzione del mandato alla luce di quanto realizzato fino ad oggi nell’interesse di, avverto ancora di più il peso della responsabilità per il consenso che in tanti ogni giorno mi dimostrano. Non c’è bisogno di strategie o ragionamenti carbonari. Solo di certezze e serenità: pertanto hoto le mieper continuare a lavorare solo per gli scafatesi”. Lo fa sapere, con una nota, ildi, Pasquale Aliberti, che ieri aveva fatto sapere di voler lasciare l’incarico.“Adesso bisogna procedere alla nomina della Giunta con gli assessori eletti già dall’inizio della prossima settimana e aprire un confronto con chi senza indugi vuole lavorare permettendo da parte le divergenze di carattere personale andando oltre le ideologie.