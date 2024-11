Ilrestodelcarlino.it - Il rossiniano Barbiere di Siviglia riscoperto da ’I tre barba’

L’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero ospita questa sera alle 20.45 la divertente versione del classico’Ildi’ portata sul palco dalla compagnia ’I tre, 1700. Il Conte di Almaviva è giunto da Madrid per amore della giovane Rosina e, sotto falso nome, corteggia notte e giorno l’amata sotto il suo balcone. Rosina, però, è prigioniera del suo tutore, Don Bartolo, un vecchio dottore che mira a sposarla per impadronirsi della sua dote. Sarà solo grazie all’aiuto di Figaro, furbononché factotum della città, che il Conte, attraverso una serie di bizzarri e rischiosi stratagemmi, riuscirà a raggiungere il cuore della sua bella e a salvarla dalle grinfie di Don Bartolo. Il libretto di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini in questa rappresentazione è oggetto di una rivisitazione del tutto particolare.