Ilgiorno.it - Il Modena alza le difese e il Mantova deve accontentarsi di un pareggio

Leggi su Ilgiorno.it

, 30 novembre 2024 – Ilprova con generosità a trovare il varco nell’attento schieramento del, ma manca il guizzo vincente al momento di concludere e siaccontentare di unche va obiettivamente stretto alla squadra di Possanzini. Contro i gialloblù affamati di punti la formazione virgiliana crea ancora una volta numerose azioni da gol, ma un po’ per la mancanza della necessaria precisione nel momento di battere a rete, un po’ per l’ottima prova della retroguardia emiliana, non riesce a sfruttare le occasioni create e non fa fruttare nemmeno l’ultimo quarto d’ora giocato in superiorità numerica. In estrema sintesi con illa formazione biancorossa conferma una volta di più di meritare il posto appena ritrovato in serie B, ma manca il guizzo che avrebbe potuto offrire un salto di qualità al cammino stagionale di Burrai e compagni.