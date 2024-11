Movieplayer.it - Il corpo: per Giuseppe Battiston, Amanda Campana e Andrea Sartoretti "La verità non esiste"

I tre attori sono i protagonisti del thriller diretto da Vincenzo Alfieri presentato fuori concorso in anteprima nazionale al Torino Film Festival. La nostra intervista. In sala. Quarto lungometraggio diretto da Vincenzo Alfieri - dopo I peggiori, Gli uomini d'oro e Ai confini del male, Ilè stato presentato fuori concorso in anteprima nazionale al Torino Film Festival prima di arrivare nelle nostre sale dal 28 novembre con Eagle Pictures. La storia parte da una morte improvvisa, quella di Rebecca, un'affascinante imprenditrice dal carattere di ferro interpretata da Claudia Gerini. Quando il suo cadavere sparisce dall'obitorio, l'ispettore Cosser () viene incaricato di risolvere il caso sebbene i sospetti ricadano subito sul giovane marito, Bruno Forlan (Di Luigi).