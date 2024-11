Donnaup.it - I 4 grandi benefici della radice di maca sulla nostra salute!

die possibili effetti collateraliLaè una pianta originaria del Perù e che da quelle parti è usata da centinaia di anni sia come alimento che come medicina. Appartiene alla stessa famiglia dei broccoli, del cavolfiore everza.Negli ultimi decenni è diventata popolare in giro per il mondo come rimedio naturale contro certi problemi di, compresi l’infertilità e i disturbi del desiderio sessuale.4die possibili effetti collateraliVediamoliPuò aumentare la libidoCi sono ragioni per ritenere che prendere integratori con concentrato dipossa aiutare quanti soffrono di calo del desiderio sessuale.Uno studio del 2015 ha mostrato che in alcune donne con sintomi di disfunzione sessuale indotti da antidepressivi prendere 3000 milligrammi didial giorno per 12 settimane migliorava significativamente sia la funzione sessuale che la libido (rispetto al gruppo di controllo).