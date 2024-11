Gli scienziati non hanno dichiarato ufficialmente la fine dell’emergenza climatica

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook stanno diffondendo un articolo che mette in dubbio la responsabilità umana nel cambiamento climatico. Il titolo dà subito un’immagine fuorviante dei fatti riportati, riportando che glidichiarerebbero la. In realtà si tratta delle affermazioni di un gruppo di “”, che non rappresenta affatto il consenso della Comunità scientifica, vediamo perché.Per chi ha fretta:Una conferenza di negazionisti del cambiamento è stata ospitata nella sede del Parlamento di Praga.In alcuni titoli l’evento è diventato «del clima dichiarano la».L’organizzazione, Clintel, è la stessa che presentò una petizione di “” negazionisti del cambiamento climatico senza presentare reali fonti a supporto.