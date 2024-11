Anticipazionitv.it - Giulia Salemi racconta la maternità: tra notti insonni e sogni futuri

, influencer di successo e amatissima conduttrice, è prossima a vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita: la. In un’intervista rilasciata a F, hato come immagina i primi mesi con il suo bambino, soffermandosi sugli insegnamenti che vuole trasmettergli. Tra progetti lavorativi,e qualche timore,ha descritto un quadro intimo e realistico della sua nuova vita da mamma.: lae i primi mesi con il bambinoNel corso di una lunga intervista a F,ha condiviso la gioia di diventare madre per la prima volta. Il bambino, frutto dell’amore con Pierpaolo Pretelli, sarà al centro di un periodo pieno di cambiamenti. L’influencer hato con emozione: “Immagino il mio piccolo in braccio, lo coccolo, lo massaggio, lo bacio.