Gestione dei Musei, bando di gara. Il Comune alla caccia di un partner

Ilcerca unper ladeie dei luoghi di cultura della città. All’albo pretorio dell’ente è stata pubblicata la determina dirigenziale per "l’approvazione deldi, del disciplinare e dei relativi allegati afferenti la procedura aperta per l’affidamento in concessione dellaintegrata dei servizi di valorizzazione, dei servizi aggiuntivi e dei servizi accessori da svolgersi presso i luoghi della cultura deldi Spoleto e la Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato (foto) con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". Ebbene, il valore della concessione per due anni è stimato in 833.653 euro. Al concessionario tra l’altro verrà riconosciuta la percentuale del 95% dell’incasso derivante demissione dei biglietti neicivici del, ma anche la percentuale del 30% dell’incasso dei biglietti emessi per la Rocca Albornoz, inclusi quelli derivanti dvendita della Spoleto-card e di eventuali prodotti editoriali.