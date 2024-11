Agi.it - Frasi choc di Feltri sui musulmani e Corvetto. L'indignazione di Pd e Ucoii

AGI - Il quartiere? "So dove è" ma "non frequento le periferie. Non mi piacciono. Sono caotiche, brutte". Piene di extracomunitari? "Soprattutto di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli. Vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? Gli sparerei in bocca. Non mi vergogno affatto di considerare idelle razze inferiori". Alle parole di Vittorio, ospite della trasmissione "La Zanzara" su Radio 24 reagisce con fermezza l'Unione delle comunità islamiche in Italia () che ne chiede le dimissioni dal consiglio regionale della Lombardia definendo quelle del direttore editoriale de "Il Giornale"che "minano la convivenza civile e istigano all'odio razziale". Condanna anche da parte del Pd: "L'evocazione della violenza e della morte - afferma la senatrice dem Tatjana Rojc - sono quanto di più contrario alla civiltà occidentale chefa mostra di voler difendere.